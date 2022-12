Bergisel-Schanze in Innsbruck

Zumtobel hat entlang der Sprungschanze die ehemaligen RGB-Leuchtstoffröhren durch LED-Feuchtraumleuchten AMPHIBIA RGBW L in Schutzklasse IP66 mit zugehöriger Steuerung und Farbwechselfunktion ausgetauscht. Den Kubus im Zentrum des Panorama-Restaurants setzen SLOTLIGHT infinity RGBW Lichtlinien stilvoll in Szene – ohne aber mit dem Bergpanorama vor dem Fenster zu konkurrieren.

Abends erstrahlt die Innsbrucker Bergisel-Skisprungschanze und das zugehörige Restaurant vor dem Tiroler Alpenpanorama in allen erdenklichen Farben. Damit das Lichtspektakel Sport-Fans noch viele Jahre erfreut, hat Zumtobel die Leuchten modernisiert – und dabei den Stromverbrauch der Beleuchtung mehr als halbiert.

Mit ihrem einzigartigen Design ist die Bergisel-Skisprungschanze zu einem eindrucksvollen Wahrzeichen von Innsbruck geworden. Dafür sorgt auch die Beleuchtung, die der Form der Rampe folgt und auch das Panorama-Restaurant Bergisel SKY in Szene setzt.

Damit die Beleuchtung weiterhin State-of-the-Art in punkto Leistung und Nachhaltigkeit bleibt, hat der Lichtspezialist Zumtobel im Auftrag von MK Illumination die seit 2002 eingesetzten RGB-Leuchtstoffröhren durch ein fortschrittliches LED-Beleuchtungssystem ersetzt. Auch die Notbeleuchtung wurde ins Modernisierungskonzept integriert.

Mit der Sanierung ist Zumtobel wieder den Regularien einen Schritt voraus, denn ab August 2023 werden keine Leuchtstoffröhren mehr im Handel zugelassen.

Nachhaltigkeit, Hightech und Ästhetik vereint

Elektriker, die Leuchten montieren, während Skisportler hinter ihnen kühne Sprünge vollziehen – kein seltenes Bild während der Lichtsanierung am Bergisel. Zumtobel hat die ehemaligen RGB-Leuchtstoffröhren entlang der Sprungschanze durch insgesamt 79 steuerbare LED-Feuchtraumleuchten »AMPHIBIA RGBW L« in Schutzklasse IP66 mit zugehöriger Steuerung und Farbwechselfunktion ausgetauscht.

Den Kubus im Zentrum des Panorama-Restaurants setzen »SLOTLIGHT infinity RGBW« Lichtlinien von Zumtobel stilvoll in Szene – ohne aber mit dem Bergpanorama vor dem Fenster zu konkurrieren. Das Thema Notbeleuchtung hat Zumtobel elegant in das Sanierungskonzept integriert: Die Steuerungsmodule der LED-Leuchten sind mit einer Ersatzbeleuchtungsfunktion ausgestattet und an eine zentrale Anlage gekoppelt. Der Farbkanal für weißes Licht erfüllt gleichzeitig die Notbeleuchtungsfunktion.

Auf Wunsch des Betreibers wurde die Steuerung so realisiert, dass sich die Beleuchtung von Restaurant und Rampe unabhängig voneinander bedienen lässt. Die Lichtlösung eröffnet eine große Flexibilität, um unterschiedliche Farbkombinationen und Effekte zu erzeugen.

Standardmäßig durchläuft die Beleuchtung entlang der Schanze abends im Zehn-Minuten-Takt die Farben des Regenbogens. Zudem lassen sich dank der Steuerung »LITECOM infinity« unzählige Flaggen-Farbkombinationen programmieren, um etwa bei Wettbewerben die jeweiligen Länderteams eindrucksvoll zu inszenieren. So lässt sich an der Bergisel-Sprungschanze beispielsweise durch die Farben Gelb und Blau die Solidarität mit der Ukraine symbolisieren.

Im Vergleich zum Ursprungssystem sparen die energieeffizienten LED-Leuchten über 50 Prozent Energie ein. So fügt sich die Beleuchtungslösung nicht nur nahtlos in das architektonische Konzept der Schanze, sondern wird auch den Nachhaltigkeitsansprüchen der umweltbewussten Region Tirols gerecht.

