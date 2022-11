Übernahme in Italien

Performance in Lighting wird Teil von Gewiss

Gewiss übernimmt Performance in Lighting und setzt mit dem Beleuchtungsunternehmen sein Wachstum durch den Erwerb neuer Marktanteile weiter fort.

Dazu erklärt Fabio Bosatelli, Präsident von Gewiss und der kontrollierten Holding Polifin: »Wir konkretisieren den Entwicklungspfad unseres Unternehmens weiter. Wir freuen uns, dass dieser wichtige Schritt mit dem Erwerb eines historischen und renommierten Unternehmens wie Performance in Lighting erfolgt, das sich im Laufe der Jahre auf den Märkten, auf denen es tätig ist, einen Namen machen konnte.«

Die Entscheidung für die Übernahme zahlt unter anderem auf das Engagement von Gewiss in den Bereichen Smart Home, E-Mobilität, Beleuchtung, Sicherheit und Energieverteilung ein.

Giorgio Lodi, Präsident von Performance in Lighting, ergänzt: »Mit großem Stolz kann ich sagen, dass der Eintritt in die Gewiss Gruppe es Performance in Lighting ermöglicht, sein Wachstumspotenzial erheblich zu stärken.«.

Mit der Übernahme von Performance in Lighting entsteht nun eine neue Gruppe mit einem Umsatz von über 600 Millionen Euro und 500 neuen Mitarbeitenden – zusätzlich zu den 1.700 Beschäftigten der Gewiss Gruppe. Die Gruppe erweitert durch den Zusammenschluss die Lieferkapazitäten im Beleuchtungssektor und erreicht eine stärkere Durchdringung der internationalen Märkte, auf denen Performance in Lighting seine Präsenz im Laufe der Jahre aufgebaut und konsolidiert hat.

www.gewiss.com | www.performanceinlighting.com