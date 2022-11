Einfache Beleuchtungsplanung für Kommunen

Die Software luxData.easy von sixData vereinfacht die Digitalisierung öffentlicher Beleuchtungsanlagen und die damit verbundene Datenerhebung. Das webbasierte Portal wurde für die Datenverwaltung kleinerer Betriebe und Kommunen entwickelt und stellt unterschiedlichste Objekttypen dar, unter anderem:

Punkt-Objekte wie Straßenbeleuchtungen und Lichtsignalanlage

Linien- und Flächen-Objekte wie Leitungen

WLAN-Abdeckung

Zudem kombiniert das Programm tabellarische und grafische Darstellungen, sodass ein schneller Gesamtüberblick über alle Daten möglich ist.

Auch die Techniker des Fachplanungsbüros CL Design nutzen die Software. Zuvor setzte das Team auf Excel-Tabellen mit Geodaten und eine Kartensoftware. Da diese Lösung wegen des Abgleichs von Daten aus verschiedenen Quellen unübersichtlich und zeitaufwendig war, steig das Unternehmen auf luxData.easy um.

Jetzt können die Techniker deutlich mehr Objekte pro Tag erfassen als zuvor und dabei alle relevanten Daten zum Bestand aufnehmen. Mit Hilfe der luxData.easyApp ist es beispielsweise gelungen, in der Stadt Grevenbroich innerhalb von 15 Werktagen insgesamt 6.000 Leuchtstellen vollständig aufzunehmen.

»Als Fachplanungsbüro für öffentliche Beleuchtung mit dem Kerngebiet Straßenbeleuchtung und Flutlichtanlagen sind wir unter anderem für die Digitalisierung dieser Anlagen sowie für die Datenerhebung und -pflege zuständig«, erläutert Lars Wulff, Geschäftsführer bei CL Design.

Flexible Software mit übersichtlicher tabellarischer und grafischer Darstellung

»Wir haben die Software 2020 für Objekte in kleineren Kommunen entwickelt, da dort bei der Datenverwaltung in vielen Fällen nicht digital oder nur mit Excel gearbeitet wird«, so Armin Mühlberger, Geschäftsführer der sixData GmbH.

»Diese Anwender benötigen eine flexible, intuitiv zu bedienende Lösung, mit der alle Anlagen dokumentiert, Störungen abgearbeitet und Wartungsmaßnahmen archiviert werden können«, so Mühlberger weiter. »luxData.easy wurde eigens dafür ausgelegt.«

Das webbasierte Portal ermöglicht eine einfache Implementierung. Es erlaubt einen direkten Datenimport aus Excel und ist ähnlich wie das Microsoft-Programm strukturiert, nutzt jedoch zusätzlich eine visuelle Kartendarstellung, so dass tabellarische Ansichten und eine geografische Lokalisierung in der Karte parallel möglich sind.

Praktisch ist zudem, dass die Anwendung zwischen drei verschiedenen Objekttypen unterscheidet. Sie erfasst bei Bedarf nicht nur unterschiedliche Punkt-Objekte von der Straßenbeleuchtung über Hydranten und Parkscheinautomaten bis zu Bushaltestellen, sondern auch Linien-Objekte wie Kabel, Leitungen und Fahrradwege sowie Flächen-Objekte. Zu letzteren gehört die WLAN-Abdeckung ebenso wie öffentliche Grünanlagen.

Für den Anwender stehen diverse Filter und Selektionsmöglichkeiten bereit, so dass Anlagen nach einem Detail – etwa dem Standort oder dem Montagedatum – sortiert werden können. Hinzu kommen Statistikfunktionen für die Auswertung. Damit ist der Funktionsumfang deutlich höher als bei einer reinen Excel-Nutzung.

Für die erleichterte Datenaufnahme bzw. -korrektur direkt vor Ort steht den Mitarbeitern zudem die luxData.easyApp zur Verfügung, für die lediglich ein mobiles Endgerät und eine App-Lizenz benötigt werden. Da luxData.easy cloudbasiert ist, kann ortsunabhängig auf das Programm zugegriffen werden. Durch die einfache Handhabung und die übersichtliche Darstellung der Anlagen beläuft sich der Einarbeitungsaufwand für die Mitarbeiter in der Regel auf weniger als eine Stunde.

Darüber hinaus besteht seit Anfang 2022 die Option, das Portal stoerung24.de sowie die gleichnamige App anzubinden, damit Bürgerinnen und Bürger eine Störung der Straßenbeleuchtung, melden können.

Optimierung der Datenerfassung um 100 Prozent pro Tag

Das Fachplanungsbüro CL Design nutzt die Software seit Oktober 2021 für die Datenerhebung der öffentlichen Beleuchtung, zur Darstellung von Potenzialanalysen sowie von Sanierungs- und Masterplänen. Darüber hinaus assistiert das Programm bei der Systempflege, Wartung sowie der Bauüberwachung. Das Unternehmen schätzt die besondere Flexibilität der Software und die einfache Nutzbarkeit. Der Betrieb kann nun mit einem Techniker bis zu 290 Leuchtstellen am Tag mit vollständigen Datensätzen erfassen. Das entspricht einer Steigerung von 100 Prozent im Vergleich zu früher.

So war CL Design mit Hilfe von luxData.easy beispielsweise in der Lage, innerhalb von 15 Werktagen 6.000 Leuchtstellen im Stadtgebiet von Grevenbroich vollständig zu erfassen. Durch die Möglichkeit, Datenfelder in der Software flexibel anzulegen, ließen sich bei der Datenerhebung auch grundlegende Informationen zur Lichtberechnung mit aufnehmen, darunter die Straßengeometrie und der Lichtpunktüberhang.

»Damit konnten wir die Beleuchtung der gesamten Stadt innerhalb weniger Wochen neu planen und bei 54 errechneten Leuchtkonfigurationen eine Energieeinsparung von über 75 Prozent gegenüber dem aktuellen Bestand erzielen«, resümiert Wulff.

www.sixdata.de