Kooperation für POF-Verkabelung bei LEDs

Bereits seit vielen Jahren arbeitet TRILUX im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit FiberUnlimited zusammen. Das Unternehmen aus den Niederlanden stellt Lichtwellenleiter aus Kunststoff (Plastic Optical Fibers, POF) her. Zum 01.10.2022 haben die Partner eine Kooperation für alle Vertriebsregionen gestartet.

Zukunftstechnologien gehören für TRILUX zum Entwicklungsalltag. Ein Branchenthema ist die möglichst effiziente und sichere Datenübertragung in vernetzten Beleuchtungssystemen – nicht nur für beleuchtungstechnische Anwendungen wie Lichtmanagement, sondern auch für WiFi-, Bluetooth- und Kamera-Netzwerke sowie weitere IoT-Funktionen. Hier sind POF selbst Glasfaserkabeln in vielerlei Hinsicht überlegen:

Sie sind extrem flexibel und robust.

Sie lassen sich in Sekundenschnelle verbinden.

POF-Lösungen sind deutlich kostengünstiger und nachhaltiger als klassische UTP-Verkabelungen.

Im Vergleich zu einem UTP-Netzwerk (Star-Topologie) sparen POF-Lösungen (Daisy-Chain-Topologie) rund 90 Prozent der Kabel sowie 80 Prozent der Hardware im Patch-Raum ein. Das reduziert die Arbeitszeiten um bis zu 95 Prozent und senkt die Gesamtkosten um mehr als 70 Prozent.

»Mit der Kooperation bieten wir unseren Kunden eine extrem leistungsfähige, kostengünstige und nachhaltige Alternative zur klassischen Datenverkabelung – und reagieren auf einen künftig steigenden Bedarf im Markt nach hohen Bandbreiten im Indoor Ethernet-Network«, erklärt Joachim Geiger, CSO und CMO bei TRILUX.

Im Gegenzug profitiert FiberUnlimited von dem Zugang zu einer neuen Zielgruppe. »Mit TRILUX POF-Leuchten lässt sich unsere Netzwerktechnologie unsichtbar, sozusagen nebenbei, als Teil des Beleuchtungssystems in den Raum integrieren, was den Installationsaufwand minimiert und Funktionalität und Flexibilität maximiert«, ergänzt Steven Bleker, CEO von FiberUnlimited.

Die E-Line Next LED – auch als POF-Lösung

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben TRILUX und FiberUnlimited ein maßgeschneidertes POF-Netzwerk-Modul für das E-Line Next LED Lichtband entwickelt, über das sich flexibel Lichtmanagement- und IoT-Anwendungen umsetzen lassen.

Das erste Projekt ist bereits abgeschlossen. Der niederländische Logistikspezialist Nedcargo suchte nach einer skalierbaren und flexiblen Lösung für die Beleuchtungssanierung des ca. 20.000 m² großen Logistiklagers in Soesterberg – und entschied sich für die E-Line Next LED von TRILUX als POF-Lösung.

TRILUX

Einer der Gründe: Die POF-Verkabelung erlaubt es, IoT-Komponenten an beliebigen Stellen in das Netzwerk einzufügen. So konnte Nedcargo die WiFi-Access-Points optimal in den Hallen verteilen und eine flächendeckende Netzabdeckung sicherstellen. Auch Bewegungsmelder wurden als Stand-Alone Lösung in das Netzwerk integriert.

Insgesamt rechnet Nedcargo so mit Energieeinsparungen von bis zu 35 Prozent im Vergleich zur Altanlage. Zudem bietet das System durch die Flexibilität und Skalierbarkeit alle Möglichkeiten zur Auf- und Umrüstung bzw. Erweiterung – und damit höchste Zukunftssicherheit.

www.trilux.com | fiberunlimited.com