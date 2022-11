Der LICHT-DIALOG interaktiv auf der belektro

Der LICHT-DIALOG findet in Halle 2.2 an Stand 2410 auf der Belektro statt. (Foto: belektro Messe Berlin)

Vom 8. bis zum 10.11.2022 findet die Fachmesse belektro auf dem Berliner Messegelände statt. Besuchende können im Rahmen des LICHT-DIALOGS wieder neue Trends rund um das Thema Beleuchtung entdecken.

Das ist der LICHT-Dialog

Seit 2006 präsentierte der LICHT-DIALOG bereits mehr als 150 Expertenreferate zu allen relevanten Aspekten rund um Licht und Beleuchtung. In Zusammenarbeit mit renommierten Lichtplanenden und der ausstellenden Industrie thematisieren die Veranstalter dort Beleuchtungslösungen für Situationen, die die Hauptstadtregion prägen.

2022 werden an jedem Messetag zwei Schwerpunkte in öffentlichen Expertengesprächen am »Runden Tisch« im Hallenforum ausgelotet.

Ideelle Träger des LICHT-DIALOGS sind auch in diesem Jahr wieder die Fachzeitschrift LICHT und die LiTG.

Schwerpunktthemen 2022

8.11.: Licht und Nachhaltigkeit – Konzepte, Produkte, Lösungen und Projekte

9.11.: Büro der Zukunft

10.11.: Licht und Beleuchtung im digitalen Zeitalter

Informationen für Interessierte

Das detaillierte Programm finden Sie direkt auf der Veranstaltungsseite. Der LICHT-DIALOG findet in Halle 2.2 an Stand 2410 als offenes Hallenforum ohne zusätzliche Teilnahmegebühr statt.

www.belektro.de