Internetverbindung per Lichtübertragung

Eine sichere und zuverlässige Internetverbindung spielt nicht nur im Arbeitsumfeld eine entscheidende Rolle – auch das Bildungswesen setzt immer stärker auf die Vorteile von umfassender Konnektivität. Wie einfach sich diese in den Schulalltag integrieren lässt, zeigt nun die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg.

In enger Zusammenarbeit mit Signify konnten mehrere Räume der Berliner Schule mit der fortschrittlichen Trulifi-Technologie ausgestattet werden, die die Datenübertragung über Lichtwellen ermöglicht. So profitieren die Schüler*innen und Lehrkräfte von einer stabilen Internetverbindung, die ihnen den Zugang zu zahlreichen Online-Lerntools und -Inhalten gewährt.

Mit ihrer Initiative folgt die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg mehreren schulischen Einrichtungen in Italien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und den USA, die von Trulifi bereits erfolgreich Gebrauch machen.

Die Technologie überzeugt mit konstant hohen Übertragungsraten, die losgelöst vom Funkfrequenzspektrum übermittelt werden und somit ungefährdet gegenüber möglichen Überlastungen sind. Weil außerdem nur Nutzer*innen Zugang zu dem LiFi-Netzwerk haben, die über einen USB-Access-Key verfügen, erhalten Unbefugte keinen Zugriff.

Generell stellt die LiFi-Technologie von Signify eine zuverlässige Alternative für Orte dar, an denen Funkfrequenzen nicht oder nur eingeschränkt erlaubt sind oder Störungen verursachen könnten, wie es bei Schulen oft der Fall ist.

Schnelles und sicheres Internet per USB Access Key

In engem Austausch mit Signify entschied sich die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg dazu, sieben Klassenzimmer, einen Konferenzraum sowie einen Raum für Naturwissenschaften mit dem Trulifi 6002 System auszustatten. Das weiterentwickelte System überzeugt mit einer intuitiven Handhabung und liefert mit 220 Mbit/s im Down- und Upload genug Kapazitäten, um den Datenbedarf aller Schüler*innen in einem Klassenzimmer zuverlässig zu decken.

Insgesamt wurden 114 für den Deckeneinbau sonderangefertigte Transceiver verbaut, die den Grundstein für die Datenübertragung per Licht legen. Perspektivisch können auf diese Weise bis zu 350 Schüler*innen von der fortschrittlichen Technologie profitieren.

Bis es so weit ist, begeht die Berliner Schule die im Mai angelaufene Testphase mit 85 USB-Access-Keys, die das Verbindungsstück zwischen Notebook und den Transceivern darstellen. Sobald der Access-Key angeschlossen ist, baut sich automatisch eine Verbindung auf – und das unabhängig davon, ob das Licht eingeschaltet, gedimmt oder ausgeschaltet ist. Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Trulifi im Bereich der LiFi-Technologie.

»Unser Umstieg vom Kabel oder WLAN auf LiFi ist nicht nur sehr gut und einfach vonstattengegangen, die Kolleg*innen nutzen das neue System auch ohne dass es einer aufwändigen technischen Einführung bedurfte. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass es jetzt möglich ist, eine Klasse für einzelne Unterrichtsstunden mit Netzzugang zu versorgen, der ausschließlich innerhalb des Klassenraums verbleibt«, sagt Esther Knoblich, Geschäftsführerin der Freien Walddorfschule am Prenzlauer Berg.

Mit Trulifi in Richtung eines moderneren Schulalltags

»Umfassende Konnektivität und der Zugang zu lernfördernden Online-Tools und -Inhalten sind für den Schulalltag von morgen unerlässlich«, sagt Olivia Qiu, Chief Innovation Officer bei Signify. »Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der Freien Waldorfschule am Prenzlauer Berg einen wichtigen Schritt in Richtung eines moderneren Schulalltags zu gehen.«

