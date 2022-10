Fit für die Zukunft

Wie können Museen und andere Kulturbetriebe die Attraktivität ihres Angebots erhöhen? Mit welchen Maßnahmen lassen sich Service und interne Prozesse verbessern? Und wie können Einrichtungen ihre Sammlungen und Exponate am besten schützen? Antworten liefert die MUTEC, die internationale Fachmesse für Museums- und Ausstellungstechnik.

Vom 24. bis 26. November 2022 zeigen Ausstellende aus dem In- und Ausland in Leipzig ihre Innovationen. Im Fachprogramm warten Vorträge, Seminare und Workshops zu aktuellen Themen. Neu dabei sind in diesem Jahr die Ausstellungsbereiche Bühnentechnik und -ausstattung, MuseumsMerch und Barrierefreiheit.

Das Spektrum der Ausstellung reicht von Innovationen im Bereich Gebäude & Technik über eindrucksvolle Möglichkeiten bei der Ausstellungsgestaltung bis hin zu neuen Wegen bei der medialen Präsentation von Inhalten und Exponaten. Eine wichtige Rolle spielen außerdem Angebote und Produkte, die sich speziell an Archive, Depots und Bibliotheken richten. Zu den namhaften Unternehmen, die sich bereits angemeldet haben, zählen unter anderem Ahlborn Mess- und Regelungstechnik, Erco Leuchten, heddier electronic, HOLOCO, ibs tecnomara, LIGHTEQUIP, MBA Design & Display Produkt und VST. Neben deutschen Unternehmen sind auch Ausstellende aus neun weiteren Ländern angemeldet, wie AlfaVision aus Belgien, Ljusdesign Gobo & Highlight A/S aus Dänemark, Flyvision aus Ungarn und SPX-Lighting aus Frankreich.

Neue Ausstellungsbereiche

In diesem Jahr feiern gleich drei neue Ausstellungsbereiche ihre MUTEC-Premiere. Einer davon ist der Bereich Bühnentechnik und -ausstattung. In Zusammenarbeit mit der Berliner Hochschule für Technik (BHT) richtet sich dieses Segment vor allem an die Besucherzielgruppe der Theater und Bühnen. Darüber hinaus spielt Theater- und Veranstaltungstechnik auch in Museen eine immer größere Rolle, um die Attraktivität des eigenen Angebots zu erhöhen – beispielsweise beim Thema Beleuchtung oder Medientechnik.

Flankiert wird der neue Ausstellungsbereich von einem entsprechenden Themenblock im MUTEC-Forum, der von Prof. Thomas Sakschewski von der BHT organisiert wird. Ebenfalls eine Neuerung auf der MUTEC ist der Bereich MuseumsMerch. Hier findet das Fachpublikum Anbieter:innen, Produkte und Programminhalte zum Thema Museumsshop-Ausstattung.

Barrierefreiheit hat in den letzten Jahren erfreulicherweise enorm an Bedeutung gewonnen, vor allem auch in Museen. Doch das Potenzial ist natürlich längst nicht ausgeschöpft und Unternehmen entwickeln immer mehr Innovationen, mit denen sich Inklusion verbessern lässt. Auf der MUTEC lernen Messegäste einige davon kennen.

Aktuelles Fachwissen: Themenblöcke im MUTEC-Forum

Das MUTEC-Forum bündelt aktuelle und spannende Themen aus der Welt der Kulturbetriebe in Form von fünf Themenblöcken. Neben dem bereits erwähnten Themenblock Veranstaltungstechnik stehen Sicherheit, Perspektivwechsel, Bewahren und Licht im Fokus.

www.mutec.de