Regiolux gründet Niederländische Niederlassung

Das Team von Regiolux in den Niederlanden (v.l.n.r): Daniel Scheele (Lichtplanung NL), Rogier van Klingeren (Vertriebslei-tung NL), Marco Steffenmunsberg (Geschäftsführer/CEO Regio-lux GmbH) und Robin Pul (Verkaufsleitung NL). (Foto: Regio-lux@JorieVoskampFotografie.jpg)

Der Leuchtenhersteller Regiolux mit Stammsitz in Königsberg / Bayern hat zum 4. Oktober 2022 eine Niederlassung in den Niederlanden eröffnet. Es handelt sich um ein 100-prozentiges Tochterunternehmen mit Sitz in Woerden.

Mit der neu gegründeten Regiolux Nederland B.V. investiert der deutsche Leuchtenspezialist in seine niederländischen Kundenbeziehungen mit der gewohnt starken Anwendungskompetenz.

Ziel von Regiolux ist es, die Entwicklungen im niederländischen Markt aktiv voranzutreiben und flächendeckend ein kompetentes und professionelles Umfeld in Kundennähe zu gewährleisten. Die Stärkung der Marke Regiolux allgemein, der intensive persönliche Kontakt mit Fachpartnern aus Handwerk und Handel und die Konzentration auf das Projektgeschäft stehen dabei im Vordergrund. Dieser Aufgabe widmen sich ab sofort drei Mitarbeiter: Rogier van Klingeren (Vertriebsleitung), Robin Pul (Verkaufsleitung) und Daniel Scheele (Lichtplanung).

Die Direktion der neuen Niederlassung obliegt Rogier van Klingeren. Als langjähriger Branchenspezialist kennt er die Herausforderungen und Wünsche seiner Kundengruppen sehr genau.

Bereits seit 2006 war der 46-Jährige zusammen mit seinem Vater Eric als Industrievertreter erfolgreich für Regiolux tätig, den Grundstein dieser kontinuierlichen vertrauensvollen Zusammenarbeit hatte Eric von Klingeren schon in den 1970er-Jahren gelegt – seinerzeit als Angestellter einer Industrievertretung. Die Niederlassungsgründung ist somit auch ein Zeichen gewachsener Stabilität über Generationen hinweg.

Rogier van Klingeren und sein Team freuen sich darauf, den Wachstumskurs von Regiolux weiterzuentwickeln und wollen künftig auch Veranstaltungen und Events anbieten: »So können wir unseren bisherigen Kundenstamm individueller und persönlicher betreuen als bisher, aktiver pflegen, weiter ausbauen und uns vor allem als kompetenter Partner für ganzheitliche Beleuchtungslösungen positionieren – mit erstklassigen Produkten, die sich exakt an den Marktbedürfnissen in unserem Land orientieren.«

www.regiolux.de