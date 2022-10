LICHTWOCHE München 2022

Die diesjährige LICHTWOCHE München verspricht wieder eine interessante und abwechslungsreiche Veranstaltung zu werden. Kunst, Kultur und Wissenschaft bilden den Schwerpunkt vom 4. bis 11. November.

Im Programm finden sich u. a. Führungen und Workshops, Ausstellungen, Vorträge und Performances. Das Forschungsprojekt »Neues Licht aus Pompeji« lädt ein zu einem Besuch in der gleichnamigen Ausstellung in den Staatlichen Antikensammlungen am Königsplatz.

Die innovative Ausstellung vereint antike Bronzelampen aus Pompeji und Herculaneum mit modernen Lichtinstallationen, digitalen Medien und einer VR-Simulation eines antiken Wohnraums. Hier können die Besucher selbst aktiv an der antiken Raumbeleuchtung mitwirken.

In der Pinakothek der Moderne gibt es spannende Einblicke der Lichtplanerin in die neue Beleuchtung der Danner Rotunde.

Für ein entschleunigendes Anti-Spektakel im schwere reiter studio sorgt Künstler Kolja Huneck, der mit seiner Performance Zirkuskunst, Jonglage und Licht vereint.

Zu aktuellen Themen wie dem bevorstehenden Leuchtstofflampenverbot oder Sanierungsprojekte können Sie im Rahmen der LICHT-Vortragsreihe Ihr Wissen auffrischen.

Über Licht und Sicherheit gibt die Planerin und Kriminologin Dunja Storp spannende Einblicke in ihre Arbeit mit den Kommunen und zum Thema Lichtverschmutzung berichtet uns ein Dark Sky Ambassador.

Mit Programm und Vorträgen sind ebenfalls dabei: Nichia, Trilux, Ambright, feno, Ledvance, Nemo, Zumtobel, Panzeri&Partners, Stadt München (Bei Anruf Licht), Bayerisches Nationalmuseum, Hartmut Knell, Bär + Knell, Dunja Storp, Dr. Ulrich Weiss/Ledvance, Giovanni Vecchio/Nichia

Den Abschluss bildet wieder die feierliche Zeremonie der LUXI-Preisverleihung 2022 im Hotel Roomers in München.

Wir bedanken uns bei den Sponsoren: Nichia, Trilux, Ambright, Ledvance, Nemo, Proled MBN, Zumtobel, Barthelme, Lux Glender, Norka, WE-EF, Wibre

Charity-Partner: Horizont e.V.

Veranstalter: Pflaum

Das Programm und weitere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung:

www.lichtwoche-muenchen.de