Mit Infektionsschutz in eine sichere Zukunft

Signify wird offizieller Premium-Partner für UV-C-Luftdesinfektion und LED-Beleuchtung des SV Werder Bremen. Im Mittelpunkt der Kooperation, die zunächst auf die aktuelle und folgende Spielzeit ausgelegt ist, steht die Luftdesinfektion der Mannschaftsbereiche, die durch die Bereitstellung mehrerer Philips UV-C-Geräte sichergestellt wird. Mit der Initiative will der Fußball-Bundesligist bereits bestehende Sicherheitsmaßnahmen effektiv ergänzen und die Grundlage für eine sichere Zukunft legen.

Zuverlässige Luftdesinfektion für Spieler*innen, Trainer*innen und Mitarbeiter*innen

Sportlicher Erfolg fußt nicht allein auf den Fähigkeiten der Sportler*innen. Immer wichtiger wird auch die technische Ausrüstung, die überhaupt erst die Basis für ein Umfeld legt, in dem professionelle Sportmannschaften zu Bestleistungen auflaufen können.

Als neuer Premium-Partner des SV Werder Bremen hebt Signify künftig den Desinfektionsschutz für Spieler*innen, Trainer*innen und weitere Mitarbeiter*innen auf die nächste Stufe. Konkret werden in sämtlichen Mannschaftsbereichen, Besprechungsräumen und einigen Büros des Vereins Philips UV-C-Geräte installiert, die Viren, Bakterien und Keime mithilfe von ultraviolettem Licht dauerhaft unschädlich machen. Auch die Ausstattung der VIP-Bereiche des Stadions ist in Planung.

Die UV-C-Luftreiniger sorgen für eine kontinuierliche Desinfektion der Raumluft und inaktivieren in einer Stunde mehr als 95% der Bakterien und Viren, darunter auch SARS-CoV-2.1 Ein Wichtiger Faktor auf dem Weg zu langanhaltendem und zuverlässigem Infektionsschutz.

»Die Bedeutung von konsequentem Infektionsschutz hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Hohe Hygiene-Standards werden Teil des gesellschaftlichen Miteinanders bleiben und gerade mit Blick auf die bevorstehende kältere Jahreszeit macht es Sinn, sich schon jetzt entsprechend zu rüsten«, sagt Rada Rodriguez, CEO Signify DACH.

Eine Partnerschaft, die große Potenziale bietet

Neben der Bereitstellung der Philips UV-C-Luftdesinfektionsgeräte wird Signify in seiner Rolle als Premium-Partner öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten. So fungiert Signify künftig etwa als Titelsponsor des beliebten VIP-Talks, in dessen Rahmen regelmäßig Spieler nach Abpfiff zu Wort kommen. Passend dazu können Kund*innen einer Loge UV-C-Luftreiniger von Signify erwerben, die mit dem Wappen des Vereins gebrandet sind.

Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Signify und dem SV Werder Bremen zunächst auf zwei Jahre ausgelegt ist, streben beide Seiten eine langfristige Partnerschaft an, die sich auf weitere Kernbereiche der Beleuchtung erstreckt. So will sich der Verein beim Thema Licht insgesamt nachhaltiger und energieeffizienter aufstellen.

»Wir sind sehr froh, mit Signify einen innovativen Partner dazu gewonnen zu haben, der in zwei für uns sehr wesentlichen Themen große Expertise einbringen wird. Im Zuge der Corona-Pandemie hat Luftdesinfektion im Mannschaftsbereich eine große Bedeutung erlangt. Hier werden wir uns mit der Hilfe von Signify professionell aufstellen«, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung beim SV Werder Bremen.

»Das Thema Beleuchtung ist mit Blick auf unsere Nachhaltigkeitsziele, aber auch in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen auf dem Strom- und Energiemarkt von großer Bedeutung. Auch hier werden wir mit Signify spannende, zukunftsgerichtete Projekte gemeinsam angehen.«

www.signify.com