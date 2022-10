Erol Kirilmaz verlässt LEDVANCE

Erol Kirilmaz wird LEDVANCE auf eigenen Wunsch zum 1. Januar 2023 verlassen. Er übergibt die Bereiche Vertrieb und Marketing an Bart Mei, der derzeit als »Managing Director US & Canada« erfolgreich das Nordamerikageschäft von LEDVANCE leitet.

Erol Kirilmaz war über 30 Jahre in leitenden Funktionen bei High-Tech-Unternehmen wie Siemens und OSRAM – davon 16 Jahre in der Lichtindustrie – tätig. Zusammen mit seinem Team war er die treibende Kraft hinter dem Einstieg in den LED-Leuchtenmarkt, bei dem LEDVANCE mittlerweile unter den Top-5-Herstellern in Europa rangiert. LEDVANCE konnte dadurch seine Position als globale Nummer 2 in der Allgemeinbeleuchtung behaupten.

»Gemeinsam mit einem starken Team und dank der engen Partnerschaft mit unseren Kunden haben wir LEDVANCE zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der LED-Allgemeinbeleuchtung gemacht«, sagt Erol Kirilmaz. »Das Unternehmen ist jetzt erfolgreich für die Zukunft aufgestellt und ich vertraue darauf, dass das Team die Erfolgsgeschichte von LEDVANCE fortschreibt.«

Bis Ende des Jahres wird Erol Kirilmaz noch seine Aufgaben fortführen. Danach wird er sukzessive seine Aufgaben an Bart Mei übergeben.

www.ledvance.de