Zusammenspiel von Design und Licht

In der Mobilität der Zukunft spielen Oberflächengestaltung und Lichtdesign eine essenzielle Rolle. Gekonnt inszeniert und harmonisch miteinander verbunden, verleihen sie Fahrzeugen einen eigenen Charakter und sorgen immer wieder für Wow-Effekte. Was liegt näher, als beide Komponenten gezielt aufeinander abzustimmen und der Automobilindustrie somit ein rundum gelungenes Gesamtkonzept zu bieten?

Der Experte für dekorative und funktionale Oberflächen LEONHARD KURZ und der etablierte Hersteller von Lichtleitersystemen MENTOR haben ihre Kompetenzen gebündelt. Auf der K 2022 präsentieren sie vom 19. bis 26. Oktober 2022 zukunftsweisende Technologien.

Oberflächengestaltung mit farbechtem Lichtdesign

Hersteller aus dem Automotive-Bereich kennen das Problem: Wenn beispielsweise eine schwarze Fläche durchleuchtet wird, tritt manchmal ein unerwünschter grünlicher Schimmer auf – um ein Beispiel für das Phänomen der sogenannten Farbortverschiebung zu geben. Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an.

Am Stand A19 in Halle 5 zeigt KURZ anhand verschiedener Demonstratoren beeindruckende Lichtdesigns, die in Zusammenarbeit mit MENTOR entwickelt wurden. Dank eines erprobten RGB-Algorithmus lassen sich unternehmensspezifische Corporate-Identity-Farben bei voller Farbtreue umsetzen.

Licht und Oberflächengestaltung verschmelzen dabei zu einem innovativen, futuristischen Design mit fantastischen Effekten und hoher Individualisierbarkeit.

Gezielte Lichtverteilung und dynamische Designs

Das neue Verfahren bringt die Automobilindustrie auch im Hinblick auf das Thema Lichtverteilung voran. „Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessen lässt sich das Licht ganz gezielt leiten, verteilen und in der gewünschten Form, Farbe sowie Helligkeit an den richtigen Stellen auskoppeln“, erklärt Rainer Süßmann, Head of Business Area Plastic Decoration und Global Sales Director Automotive bei KURZ.

„Oberflächendekoration und Lichteffekte sind optimal aufeinander abgestimmt. Damit können beispielsweise Gradienteffekte und Motive mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen umgesetzt werden – perfekt für anspruchsvolle Farblichtanwendungen.“

Auch dynamische Motive lassen sich mit der von KURZ und MENTOR entwickelten Lösung problemlos verwirklichen. „Mithilfe von LEDs, die unabhängig voneinander gesteuert werden, können einzelne Symbole oder auch ganze Flächen dynamisch beleuchtet werden“, erläutert Dr. Markus Höner, Leiter Entwicklung Licht und Elektronik bei MENTOR, und führt weiter aus: „Das Besondere dabei: Die Lichtkanaltrennung eliminiert den sonst auftretenden Lichtstreueffekt. Das Licht lässt sich gezielt steuern, und es entsteht der Eindruck einer echten Bewegung.“

Branchenstandards gemeinsam neu definieren

Gemeinsam sorgen KURZ und MENTOR für schlankere Produktionsabläufe. Durch die enge Partnerschaft beider Experten lassen sich neue Designs zum einen schneller entwickeln, zum anderen sind weniger Abstimmungen in der Produktion nötig. Kunden profitieren von einer hohen Effizienz. Außerdem haben beide Unternehmen ihren Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt und bringen fundierte Expertise mit. „Gemeinsam ist es uns gelungen, die Anzahl der LEDs und den damit einhergehenden Stromverbrauch zu senken.

Darüber hinaus ist dank des optimalen Zusammenspiels von Oberflächendekor und Licht weniger Lackauftrag als bisher nötig“, erklärt Rainer Süßmann für KURZ. „Damit bieten wir unseren Kunden eine hohe Wirtschaftlichkeit, kombiniert mit einem nachhaltigen Mehrwert – oder auf den Punkt gebracht: seriennahe Elektronik nach neuestem Automotive-Standard“.

www.mentor.de.com | www.kurz-world.com