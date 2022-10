Innovationen bringen LED auf die nächste Stufe

Auf der Light + Building 2022 in Frankfurt stellt der LED-Hersteller Nichia eine Reihe von LED-Technologien vor, die neue Maßstäbe in der globalen Beleuchtungsindustrie setzen sollen. Mit diesen Innovationen beschreitet Nichia weiter den Weg hin zu einer helleren Welt und die Messebesucher können in Halle 8, Stand D60 die Früchte der hochmodernen Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens sehen.

Dynasolis

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die neue LED-Regelungslösung Dynasolis. Diese imitiert nicht nur den zirkadianen Rhythmus des Menschen, indem sie gleichzeitig die melanopische Beleuchtungsstärke und die Farbtemperatur anpasst, sondern weist auch einen hohen CRI-Wert sowie eine hohe Effizienz auf.

Die meisten herkömmlichen HCL-Systeme arbeiten mit der Veränderung der CCT (relative Farbtemperatur einer weißen Lichtquelle), dem visuellen Element. Nichia konzentriert sich zusätzlich auf das nicht-visuelle Element, das den zirkadianen Rhythmus des Menschen vom Aufwachen bis zum Einschlafen berücksichtigt.

Dynasolis erreicht diesen Effekt, indem das System sowohl eine Farb- als auch eine Spektrumsabstimmung bietet, die von einem anregenden Azurblau bis hin zu einem beruhigenden Warmweiß reicht.

Die Kombination von zwei verschiedenen LED-Spektren schafft eine Lösung, die endlich eine getrennte Farbregelung ermöglicht, was das Ambiente und das Wohlbefinden von Menschen in unterschiedlichsten Anwendungen – beispielsweise in Gebäuden im Gesundheits- oder Bildungswesen sowie in Bürogebäuden –durch biologisch wirksames Licht nachhaltig verbessert.

H6-Serie

Zu sehen sind auch die LEDs der H6-Serie, die ein hohes Level an Farbqualität und Effizienz erreichen. Dafür sorgt die Kombination der unternehmenseigenen Phosphortechnologie mit rotem Schmalband-KSF-Phosphor und der TriGain-Technologie. So ist es den Nichia-Entwicklern gelungen, das Lichtspektrum zu optimieren und das bisherige „Entweder-Oder“ bei Effizienz und CRI zu überwinden.

Das H6-Portfolio reicht von Mid-Power- bis hin zu Chip-on-Board-Produkten (COB) und ermöglicht Anwendungen im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in Büros.

HPS Color

Messebesucher, die Lösungen für die Straßenbeleuchtung und die Beleuchtung von Flächen und Landschaften suchen, werden bei der LED-Serie HPS Color von Nichia fündig. Diese LEDs reproduzieren exakt die Emissionsfarbe von Natriumhochdrucklampen (HPS), die häufig in der Straßen- und Außenbeleuchtung eingesetzt werden.

Im Unterschied zu den herkömmlichen Lösungen kreiert die HPS-Farb-LED von Nichia nicht nur die HPS-typische nostalgische Lichtstimmung, sondern verbessert auch die Farbsichtbarkeit durch ihren höheren CRI (Ra≥70). Mit dieser LED ausgestattete Beleuchtungskörper bieten zum einen eine 2,5-mal längere Lebensdauer als herkömmliche HPS und zum anderen eine höhere Lichtausbeute, einen niedrigeren Energieverbrauch sowie geringere Auswirkungen auf das Ökosystem.

Optisolis und Vitasolis

Zu den weiteren Innovationen auf der Messe gehören Optisolis-LEDs und COB-Lösungen, die das Tageslicht genau nachahmen, ohne schädliches UV-Licht zu erzeugen. Optisolis gewährleistet eine natürliche Farbwiedergabeleistung durch einen außergewöhnlichen CRI-Wert von Ra≥98 und einen R9-Wert von über 94.

Dadurch erscheinen Objekte nicht nur lebendiger, sondern bleiben in optimalem Zustand: Das System trägt dazu bei, den Verfall von Kunstwerken, Druckerzeugnissen und Textilien zu verhindern und spart nebenbei noch Energie.

Vitasolis emittiert eine natürliche weiße Farbe mit einem hohen Anteil an blau-grüner Energie, die nachweislich das Aufwachen und ein aktives Leben fördert. Dieses Produkt kann in Büros, Schulen, Krankenhäusern und vielen anderen Bereichen eingesetzt werden, um die Produktivität und das Lernen zu verbessern.

2-in-1-LED 3030

Nichia stellt auch seine dimmbare weiße 2-in-1-LED 3030 mit einer einzigen Lichtaustrittsfläche (LES) und mittlerer Leistung vor. Dieses Produkt bietet eine hohe Farbqualität mit einem Farbwiedergabeindex von Ra≥90.

Es sorgt für eine feine Farbabstimmung und -mischung innerhalb einer einzigen LES, was die Integration in kantenbeleuchtete Lichtleiter erleichtert. Darüber hinaus bietet die LED kreatives Designpotenzial, wie dünnere, schlankere optische Leuchtendesigns, da keine sperrigen Farbmischkammern mehr benötigt werden.

www.nichia.com