Neue Saison für effizientes Licht

TRILUX und der VfL Wolfsburg gehen in die Verlängerung

Alles im grünen Bereich: Fällt ein Tor, stimmt die dynamische LED-Beleuchtung in der TRILUX VIP-Lounge mit einer kurzen Lichtshow in den Torjubel ein. (Foto: TRILUX)

Seit zehn Jahren ist TRILUX offizieller Lichtpartner des VfL Wolfsburg. Jetzt haben beide Unternehmen die Zusammenarbeit bis 2025 verlängert – und viele neue lichttechnische Projekte in und um die Volkswagen Arena ins Auge gefasst. Das Ziel: smartes energieeffizientes Licht, das im gesamten Stadionbereich perfekte Sehbedingungen für den Spitzensport schafft – und alle lichttechnischen und atmosphärischen Möglichkeiten der Beleuchtung im Fußballstadion ausschöpft.

VIP-Lounges, Umkleidekabinen, Spielertunnel – seit 2012 hat TRILUX die Beleuchtung der Volkswagen Arena in vielen Bereichen sukzessive auf smartes, energieeffizientes Licht umgerüstet. Jetzt haben beide Unternehmen die Partnerschaft bis 2025 verlängert.

Qualität, Effizienz und Erlebnis – alles eine Frage des Lichts

Die Liste der avisierten Projekte ist lang und anspruchsvoll. Ganz oben – auch räumlich – steht die Umrüstung des riesigen Stadion-Schriftzuges »VOLKSWAGEN ARENA« an der Westseite des Stadions auf LED-Beleuchtung. Anlass ist der zwanzigste Geburtstag der Arena im Dezember 2022.

Ebenfalls für 2022 geplant sind die Sanierung der Notbeleuchtung in den Innenräumen und die Umgestaltung des Fanshops in der Arena. Darüber hinaus werden viele weitere Bereiche bis 2025 lichttechnisch von TRILUX modernisiert, etwa die Mixed und Flash Zone, die Skylounge, die Eingänge in die Arena, die Akademie, das VfL Center und vieles mehr.

Neben einer hohen Lichtqualität und Effizienz muss das Licht im Stadion in vielen Bereichen auch atmosphärische Aufgaben erfüllen. Die Basis dafür legen smarte Leuchten, die per Lichtmanagement vernetzt und gesteuert werden. Bereits erfolgreich im Einsatz: Fällt ein Tor, reagiert die Beleuchtung in den VIP-Lounges mit einem kurzen dynamischen »Lichtshow«-Torjubel.

Race to zero – gemeinsam die Null im Blick

Genau wie TRILUX hat sich auch der VfL Wolfsburg hohe Nachhaltigkeitsziele gesteckt. Der VfL unterstützt als erster europäischer Top-Fußballclub die »Race to zero«-Kampagne der Vereinten Nationen mit dem Ziel, die CO2-Emissonen systematisch auf null zu reduzieren. Ein wichtiger Baustein ist die Umrüstung des Stadions auf eine smarte, energieeffiziente und nachhaltige LED-Beleuchtung.

Damit steht ein Ergebnis der Zusammenarbeit bereits fest: Egal, wie die aktuelle Bundesliga-Saison läuft – lichttechnisch wird der VfL auf jeden Fall Meister. Und das Klima gewinnt.

www.trilux.com