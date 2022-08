Topaktuelles Beleuchtungswissen mit Zertifikat

Mit den Seminarreihen zum DIN-Geprüften Lichttechniker an der TRILUX Akademie sind Sie fachlich auf dem allerneuesten Stand. Didaktisch geschulte Referenten mit langjähriger Praxiserfahrung vermitteln das gesamte Prüfungswissen für den zertifizierten Abschluss (DIN CERTCO). Eine Besonderheit ist der hohe Praxisbezug. Im Seminarteil „Not- und Sicherheitsbeleuchtung“ geht es z. B. zum Enser Spezialisten für Sicherheitstechnik Inotec, bei dem die Kursteilnehmer eine dynamische Notlichtbeleuchtung im „CORE – Forum für Evakuierung“ live unter realistischen Bedingungen testen können. Die Kurse zum „DIN-Geprüften Lichttechniker Innen- oder Außenbeleuchtung“ gliedern sich in jeweils neun Präsenztage und inhaltsstarke Webinare. In Kombination reduziert sich die Präsenzphase auf 14 Tage. Der nächste Lehrgang beginnt am 17. Oktober 2022 in Arnsberg.

