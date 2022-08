Termin für Lichtwoche Sauerland steht

Das Datum der 11. Lichtwoche Sauerland ist nun offiziell: vom 5. bis 10. März 2023 präsentieren sich wieder die Unternehmen der Branche und zeigen im Sauerland ihre neuesten Licht- und Leuchtentrends.

So widrig die letzten Jahre waren und so extrem sich aktuellen die Zukunftsperspektiven auch abzeichnen, die Lichtwoche Sauerland etabliert ihr konstantes Format und bietet Herstellern, Importeuren und Händlern von Wohnraumleuchten wieder eine effiziente und attraktive Plattform für den Austausch. »Selbstredend kann niemand genau sagen, wie sich die Handelssituation und das Konsumklima in unserer Gesellschaft mit steigenden Preisen entwickeln wird«, stellt Wolf Hustadt fest, der auch im nächsten Jahr die Verantwortung des Sprechers der Lichtwoche übernommen hat. »Doch ist die Lichtwoche Sauerland unverzichtbar für den unternehmerischen Erfolg – grade in einem immer schwieriger werdenden gesellschaftlichen Umfeld.«

Dennis Köhler, der auch im nächsten Jahr die Organisation der Lichtwoche Sauerland übernommen hat, bestätigt: »Die Branche nutzt unterschiedliche Messen, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Jedoch zeigen sich einige Formate und feste Größen der Messelandschaft nicht mehr nutzbringend für einige Akteure. Mehrere Unternehmen haben sich entschlossen, ihre Präsenz zu überdenken, um verstärkt auf das effiziente Format der Lichtwoche zu setzen.«

So sehen die Unternehmen der Branche in der Lichtwoche durchaus einen Lichtblick, der das Frühjahr 2023 zuversichtlich erscheinen lässt. Das Konzept ist bei Kunden und Ausstellern seit mittlerweile 18 Jahren bekannt und geschätzt. Über eine ganze Woche hinweg können die Neuheiten der Anbieter in tollen Ausstellungsräumen erlebt werden. Umrahmt von der Gastfreundschaft und des Wohlfühlfaktors im Sauerland. Und nach über zwei Jahren Pandemie blicken die Organisatoren auch wieder gespannt auf das Highlight der Lichtwoche: die große Kundenveranstaltung LightNight.

www.lichtwoche-sauerland.de