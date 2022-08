Mehr Bewusstsein für Tageslicht

Um das Bewusstsein über Tageslicht zu stärken, haben Dr. Renate Hammer, Prof. Björn Schrader sowie Paula Longato und Prof. Mathias Wambsganß aus dem LiTG-Vorstand die Webseite aboutdaylight.org lanciert.

Unter dem Titel »24 things I (should have) learned about daylight« präsentieren sie augenzwinkernd auf 24 Karten Grundlegendes zum Thema Tageslicht. Die Inhalte sind in Deutsch und Englisch verfügbar. Ziel ist die Vermittlung von Wissen rund um das Thema Tageslicht.

www.aboutdaylight.org