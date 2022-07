Neue Lichtproduktion in China

Hella BHAP Automotive Lighting, ein Joint Venture von HELLA und dem BAIC-Tochterunternehmen BHAP, hat ein neues Lichtwerk in Changzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu eröffnet. Die Produktionsanlage ist das nunmehr dritte Werk des 2014 gegründeten Gemeinschaftsunternehmens; beide Partner unterhalten zudem ein weiteres Gemeinschaftsunternehmen für Elektronikprodukte mit einem Fertigungsstandort in Zhenjiang. Das Investitionsvolumen des neuen Standortes in Changzhou liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Schwerpunkt des Werks in Changhzou sind vor allem neueste Technologien für die Fahrzeugfront. So wird dort auf einer Produktionsfläche von rund 12.000 Quadratmetern ein über zwei Meter langes, durchgängiges Lichtband gefertigt, das sich über die gesamte Fahrzeugfront erstreckt. Es besteht aus einem einzigen Modul. Das Lichtband ist somit das größte und komplexeste seiner Art im chinesischen Automobilmarkt.

Beliefert wird ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen. Das jährliche Produktionsvolumen liegt zunächst bei rund 600.000 Teilen. Derzeit sind rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem neuen Lichtwerk beschäftigt; in weiteren Ausbaustufen soll die Zahl mittelfristig auf rund 300 Beschäftigte erhöht werden.

»Emotionale Karosseriebeleuchtung ist längst zu einem stilgebenden Element geworden«, sagt Didier Keskas, der bei HELLA das Lichtgeschäft im asiatischen Raum verantwortet. »Da solche Lösungen ganz entscheidend zur Alleinstellung und Wiedererkennung von Automobilherstellern beitragen, ist nicht zuletzt im chinesischen Markt die Nachfrage nach innovativer Karosseriebeleuchtung besonders groß.«

»Die Eröffnung unseres neuen Lichtwerks in Changzhou mit unserem langjährigen Joint Venture-Partner HELLA ist für uns ein wichtiger Schritt und eine wesentliche Maßnahme, um die anspruchsvolle Weiterentwicklung von BHAP zu forcieren und unsere Marktposition im Bereich der Elektromobilität weiter zu stärken«, ergänzt Chen Geng, Vice President von BHAP. »So besetzen wir mit den Lichtlösungen, die wir im neuen Werk fertigen, nicht nur ein zentrales Trendthema. Zugleich befinden wir uns mit dem Standort auch strategisch gut gelegen inmitten eines neuen, wichtigen Clusters der chinesischen Automobilindustrie.«

