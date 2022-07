Glamox veröffentlicht neuen Hauptkatalog

Der neue Hauptkatalog lux&lumen von Glamox ist als Kombination aus Produktleitfaden und inspirierendem Magazin gedruckt und digital verfügbar. Passend zum Leitgedanken Creating light for a better life stehen in diesem Jahr aktuelle Beleuchtungsthemen wie die Lichtmanagementsysteme von Glamox sowie Human Centric Lighting-Konzepte, spannende Referenzprojekte und innovative Produktlösungen im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Kompendium mit technischen Informationen und Daten zu Leuchten sowie passendem Zubehör.

Glamox bietet ein komplett aufeinander abgestimmtes Sortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten und Anlagen. Alle Produkte sind für eine einfache Montage mit modernen elektronischen Komponenten und Leuchtmitteln für eine höchstmögliche Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit entwickelt worden.

Dank moderner Lichtmanagementsysteme zur effektiven Steuerung sowie Wartung und dem Konzept von Human Centric Lighting tragen die Beleuchtungslösungen von Glamox dazu bei, dass Wohnbereiche sowie Arbeitsplatzumgebungen als angenehm, flexibel und anregend wahrgenommen werden – so werden Wohlbefinden, Effizienz und Leistung gesteigert und die Bedürfnisse des Einzelnen besser berücksichtigt.

Der Hauptkatalog lux&lumen bringt die Kompetenz von Glamox bei zahlreichen Referenzprojekten, neue Produkte wie die Innenraumleuchten der »C77«-Serie oder die Sporthallenleuchte »C52« und interessante Lösungen als hilfreiche Verkaufsunterstützung zusammen.

www.glamox.com