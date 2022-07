Modernes Licht für zufriedene Kunden

Imoon realisiert den Lampenwechsel der Marktkauf-Filiale in Burg und setzt dabei auf Energieersparnis

Die Entwicklung eines modernen Beleuchtungskonzepts bei gleichzeitigem Erhalt der vorhandenen Substanz: Das war für Imoon die Herausforderung beim Lampenwechsel für den Marktkauf-Supermarkt in der Stadt Burg, in Sachsen-Anhalt. Die Arbeiten sind Bestandteil eines umfassenden Modernisierungsprojekts, durchgeführt von Interstore | Schweitzer, bei dem der Markt einen neuen Look erhalten hat.

Der 5.600 qm große Verkaufsraum wurde sorgfältig erneuert: Dazu wurden nicht nur die Dekoration und das Farbschema verändert, sondern das gesamte Raumkonzept wurde für ein besseres Einkaufserlebnis inklusive Innenausstattung und Beleuchtung überarbeitet und modernisiert. Vor diesem Hintergrund hat Imoon für den Händler Lichtlösungen entwickelt, die energieeffizient sind und alle technischen Vorgaben und die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen.

Im Einzelnen wurden im Rahmen des Lampenwechsels die alten Leuchten entfernt und durch die derzeit effizienteste LED-Technologie ersetzt. Ein Teil der bereits vorhandenen Stromschienen konnte weiterverwendet werden. So ist es mit einem geringen Kostenaufwand gelungen, den Stromverbrauch zu senken.

Um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen, hat Imoon für dieses Projekt spezielle Hängeleuchten gefertigt. Die technischen Komponenten dieser Leuchten stammen aus der Modellfamilie Krios, die Leuchte selbst hat eine rechteckige Form mit zwei Einbaustrahlern und passt perfekt in das neue Ambiente des Supermarkts. In den Laufgängen wurden die Modelle Venere PRO C und die quadratischen Hängeleuchten Alpha Starlite im Retro-Design eingesetzt, sie verleihen dem Raum ein gewisses Vintage-Flair.

Die hohe Flexibilität der Lösungen von Imoon steht perfekt im Einklang mit dem Ziel, das jeweilige Produkt optimal in Szene zu setzen. So wurden in den Bereichen für Fleisch sowie für Obst und Gemüse spezielle LED-Leuchten installiert, die die Frische der Produkte betonen und dabei jede Farbnuance der Lebensmittel hervorheben.

