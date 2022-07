Positive Weichenstellungen

Die bevorstehenden europäischen Lampenverbote erfordern einen grundlegenden Wandel der DNA der Sylvania Produktionsstätte in Erlangen. Das Unternehmen mit mehr als 100 Jahren Kompetenz in Sachen Licht stellt nun die Weichen für die Zukunft.

Am Standort Erlangen produziert das Unternehmen Leuchtstoffröhren. Im ersten Schritt werden die Aktivitäten in zwei Produktionssegmente unterteilt: Lampen und Leuchten. Der Werksleiter, Ralf Hermanns, der maßgeblich an der Zukunftsstrategie mitgearbeitet hat, verantwortet das Segment Lampenproduktion. Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2024 profitiert Sylvania von seiner langjährigen Erfahrung und Kompetenz.

Die Leitung der Leuchtenproduktion verantwortet seit 1. Juni 2022 Yves Müller. Er ist bereits seit 1998 bei Sylvania und war zuletzt als Produktionsleiter LFL tätig. Mit seiner Erfahrung und Kompetenz besitzt er die besten Voraussetzungen, das Erlanger Werk in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Wilhelm Balbierer, der im Januar 2021 als General Manager Nordeuropa bei Sylvania startete, trägt auch die Verantwortung für das deutsche Werk. Beide Produktionsleiter berichten direkt an ihn.

Dies wird einen reibungslosen Übergang im Hinblick auf die bevorstehenden gesetzlichen Verbote in Europa gewährleisten, während gleichzeitig neue und laufende Möglichkeiten wie Helios untersucht werden.

Der Standort Erlangen hat durch seine geographische Lage in der Mitte Europas einen hohen strategischen Wert, der durch den Um- und Ausbau der Produktion nachhaltig gestärkt wird.

»Die Neuausrichtung einer Fabrik zu einer innovativen, digitalen Produktionsstätte ist eine komplexe Entwicklung mit vielen Herausforderungen. Wir sind jedoch überzeugt, dass wir die richtigen multidisziplinären Arbeitsgruppen haben, die eine Zukunft definieren, auf die wir stolz sein können«, so Wilhelm Balbierer, General Manager Nordeuropa Sylvania.

www.sylvania-lighting.com