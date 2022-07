Cemdağ übernimmt die Marke Noral von Aura Light

Cemdağ ist Spezialist für Außenbeleuchtung und wird mit der Übernahme von Noral sein Geschäft in Europa weiter ausbauen. Noral bietet hochwertige und klassische Außenleuchten für die Park- und Straßenbeleuchtung.

Noral ist eine renommierte Marke für dekorative Außenbeleuchtung mit Fokus auf Qualität und Design. Bereits nach der Gründung im Jahr 1981 in Norwegen expandierte das Unternehmen schnell auf internationaler Ebene.

In Zusammenarbeit mit weltbekannten Designern und prämierten Designbüros, die den skandinavisch geprägte Gestaltungsstil weiterführten, entwickelte Noral seine qualitativ hochwertigen Spezialleuchten und dekorative Lichtmasten für die Beleuchtung von Städten weiter. 2015 wurde Noral von dem schwedischen Beleuchtungsunternehmen Aura Light erworben.

Seit 24. Mai 2022 hat Cemdağ das Unternehmen übernommen. Aura Light CEO Peter Mannhart ist überzeugt, dass Cemdağ der best geeignete Eigentümer der Marke Noral ist und die richtigen Voraussetzungen mitbringt, das Geschäft weitere zu forcieren:

»Wir freuen uns, dass wir uns mit einem Unternehmen geeinigt haben, das eine gut etablierte Marke wie Noral als Marktführer halten kann. Ich bin mir sicher, dass die Cemdağ Lighting Group als Experte für Innen- und Außenbeleuchtung Noral mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung weiterentwickeln und stärken wird. Es ist ein gutes Gefühl, eine so renommierte Marke in gute Hände zu geben. Ich freue mich darauf, die Expansion von Noral in Europa zu verfolgen.«

Cemdağ wiederum sieht in der Übernahme von Noral ein großes Potenzial und einen großen Wert:

»Wir sind stolz darauf, eine so gut etablierte Marke wie Noral zu übernehmen, und wir freuen uns darauf, den Markt zu aktivieren und das Geschäft weiterzuentwickeln«, schließt Vice Chairman of the Board of Directors, Tahir Süheyl Cem.

www.auralight.de