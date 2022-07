SLV weitet europäische Präsenz aus

Die SLV GmbH weitet die europäische Präsenz mit einer Tochtergesellschaft in Barcelona weiter aus. Das Unternehmen Soluciones Luminotécnicas Visuales S.L. gehört seit Mai 2022 zu 100 Prozent zu SLV und heißt zukünftig SLV Spanien.

Der Licht- und Beleuchtungshersteller aus Übach-Palenberg bei Aachen hat das spanische Unternehmen von dem bisherigen Gesellschafter Grupo MCI gekauft. Zuvor war Grupo MCI langjähriger Vertriebspartner von SLV.

Mit der Übernahme will SLV das Geschäft in Spanien weiter ausbauen, direkter mit spanischen Kunden zusammenarbeiten und das volle Potenzial der Marke SLV auf dem spanischen Markt nutzen.

SLV ist einer der am schnellsten wachsenden und erfolgreichsten Leuchtenhersteller in Europa. Seit 40 Jahren vertreibt das Unternehmen Licht- und Beleuchtungslösungen in über 100 Ländern und durch 17 Tochtergesellschaften.

www.slv.de