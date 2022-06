Hersteller setzt sich für HCL-Fortschritte ein

Am 30. Juni 2022 veranstaltet das Deutsche Institut für Normung (DIN) sein zehntes DIN-Expertenforum »Wirkung des Lichts auf den Menschen«. Zur zehnten Auflage der erfolgreichen internationalen Konferenz kommen in diesem Jahr rund 100 anerkannte Lichtexperten am Hauptsitz des Instituts in Berlin zusammen. Ziel ist es, wissenschaftlich gesicherte Ergebnisse zum Thema nichtvisuelle Wirkung von Licht auf den Menschen vorzustellen und zu diskutieren sowie eine fundierte Grundlage für aktuelle und zukünftige Normen und Standards zu diesem Thema zu erarbeiten.

»Für uns als Hersteller ist es wichtig, uns aktiv in die Normungsarbeit einzubringen«, sagt Dieter Lang, R&D Expert Human Centric Lighting bei LEDVANCE und Vorsitzender des DIN-Normenausschusses »Wirkung des Lichts auf den Menschen«. »Entsprechend haben wir den aktuellen Stand der Wissenschaft und die bestehenden Normen und Standards als Grundlage genommen für unsere Produkte zum Thema Human Centric Lighting (HCL), um dem Menschen in seinem täglichen Arbeits- und Lebensumfeld das richtige Licht zur richtigen Zeit bieten.«

Für professionelle Projekte und Anwendungen am Arbeitsplatz erfüllt das Biolux HCL-System des Herstellers alle Normen und Richtlinien für gutes Licht zum Wohle des Menschen.

Neben professionellen Anwendungen bietet LEDVANCE auch ein Produktportfolio namens Sun@Home für Endverbraucher an, das sich ebenfalls an den Anforderungen von HCL orientiert, um eine hohe Lichtqualität zum Nutzen der Anwender zu erreichen und insbesondere die Anforderungen der privaten Verbraucher zu berücksichtigen.

LEDVANCE ist eines von mehreren namhaften Lichtunternehmen, die das zehnte DIN-Expertenforum finanziell unterstützen, mit dem Ziel, die schnell wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiet in anwendbare Normen und Standards zu überführen. Diese gelten als Voraussetzung für die Entwicklung, Bereitstellung und Anwendung von Produkten zum Thema HCL auf breiterer Basis und für zusätzliche Anwendungsbereiche.

