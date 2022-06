WIBRE veröffentlicht den neuen Katalog »The Lighting Collection No. 1«

Die Beleuchtung von Objekten, bei denen die äußeren Gegebenheiten naturgemäß oder künstlich herausfordernd sind, erfordert ein höchstes Maß an Sicherheit, Langlebigkeit und Produktqualität. Kombiniert mit einer optimalen Planung verwandeln sich diese Objekte in eine faszinierende Wohlfühloase, einen Ort, an dem man gerne verweilt.

Das neue Nachschlagewerk von WIBRE »The Lighting Collection No. 1« hilft Ihnen genau solche anspruchsvollen Anwendungen zum Leben zu erwecken. Mit unzähligen Anwendungsbeispielen und Planungshilfen finden Sie in diesem Katalog passende Leuchten und Scheinwerfer für Ihre Projekte.

Ob ein Schwimmbecken beleuchtet, ein Bauwerk inszeniert, der Springbrunnen angestrahlt, die Küstenpromenade sicher erleuchtet, oder der urbane Raum kunstvoll illuminiert werden soll – essenziell ist die Wahl der passenden Leuchte mit einer außerordentlichen Schutzart und höchsten Qualitätsmerkmalen.

»The Lighting Collection No. 1« bringt Ihnen auf eine neue Art und Weise die Welt der Beleuchtung für herausfordernde Umgebungen nahe. Und zeigt, dass robuste und widerstandsfähige Leuchten sich sehen lassen können – mit zeitlosen und eleganten Produktdesign sowie einer klaren visuellen Sprache, vereint mit hochwertigen Werkstoffen.

Dieses Nachschlagewerk ist ab sofort erhältlich, als Buch oder Digital. Neben aktuellen Scheinwerfern für den Unterwasser- und Außenbereich, finden Sie eine Vielzahl an Informationen über jene Qualitätsmerkmale, die unsere nachhaltigen Leuchten resistent gegen alle äußeren Einflüsse machen.

www.wibre.de