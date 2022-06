All-In-One-Leuchte für den Arbeitsplatz

Jloo ist vielseitig: Die Leichte ist Arbeitslicht, als Videokonferenz-Ausleuchtung und Grundlicht für eine Ambiente-Beleuchtung. Frei in der Platzierung ob rechts oder links, stufenlos dimmbar, mit Lichttemperaturen von warm bis kalt, in einem zeitlosen Design, was in jeder Umgebung perfekt aussieht.

Alles hat damit begonnen, dass sich Stefan Schiffeler und Markus Felsch am Anfang der Corona-Pandemie über die bevorstehende Zunahme von Home-Office Arbeit unterhielten. Als Lichtexperten war beiden sehr schnell klar, dass nicht nur Arbeitsgerät und Schreibtisch optimal sein müssen, sondern insbesondere die Beleuchtung stimmen muss.

Schlechte Beleuchtung ermüdet jeden sehr schnell, geht zu Lasten der Konzentration und beeinträchtigt damit auch das Arbeitsergebnis und die -effektivität. So entstand Ijoos. In die kompakte Leuchte, die es in den Farben Weiß, Silber und Schwarz geben wird. Das sind die wichtigsten Merkmale der Leuchte:

Arbeitsplatzbeleuchtung (dimmbar und Wechsel der Farbtemperatur)

separat steuerbare Videobeleuchtung (dimmbar und Wechsel der Farbtemperatur)

adaptiver Cube der Videobeleuchtung – nimmt man ihn ab, wird die vertikale Lichtquelle zur Ambient-Beleuchtung

Bedienung über ein Touchpanel am Fuß der Leuchte

Die beiden Founder Stefan Schiffeler und Markus Felsch verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, das Thema Licht und das gemeinsame Verständnis für kompromisslose Arbeitsqualität.

Markus Felsch ist CEO der Felsch Lighting Design GmbH und einer der wenigen Diplom-Ingenieure Lighting Design in Europa. Mit über 30 Jahren Erfahrung und mit mehr als 400 internationalen Licht-Projekten ist er Experte für ausgewogenes Design. Ihn treibt der Wunsch, einen neuen Klassiker auf eure Schreibtische zu etablieren.

Stefan Schiffeler ist CEO Schiffini Germany GmbH & Co. KG. Seit 1990 entwickelt und liefert Schiffini.de Equipment für Markeninszenierungen durch die richtige Lichtstimmung, in Architektur, auf Events und im Showroom. Er hat ein untrügliches Gespür für Qualität entwickelt und verantwortet nun bei der Entwicklung von ljoos die komplette Fertigung.

Auf der Plattform Kickstarter sucht das Projekt aktuell Unterstützer zum Start.