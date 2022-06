Zusammenspiel von Licht und Farbe

1.300 Events listete das Programm der Mailänder Design Woche Fuorisalone in diesem Jahr. Tausende Besucher fanden den Weg in den neuen iGuzzini-Showroom im Herzen des historischen Stadtteils Brera. Neben einem Vortragsprogramm bot der Spezialist für Architekturbeleuchtung Besuchern die Möglichkeit, in die 75 qm große »Light Experience« einzutauchen.