Für weniger Emissionen und Ressourcenverbrauch

Nachdem die Licht-Plus-Veranstaltung unter dem Titel »Lighting – Next Level« in Berlin auf ausgesprochen positive Resonanz gestoßen ist, wird es jetzt eine weitere Ausgabe in den Wagenhallen Stuttgart geben. Mit ihrer Effizienz gelten LEDs in der Allgemeinbeleuchtung als ein geeignetes Mittel für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.