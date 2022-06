LiTG beim Internationalen Tag des Lichts 2022

Die UNESCO hat 2015 zum International Year of Light (IYL2015) erklärt und will damit das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Bedeutung von Licht und optischen Technologien stärken. Auftakt für das IYL2015 ist eine feierliche Eröffnungszeremonie im UNESCO-Hauptquartier in Paris am 19. und 20. Januar 2015. Die UNESCO erwartet zu dieser Veranstaltung etwa 1500 Gäste, unter ihnen renommierte Wissenschaftler, sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien.